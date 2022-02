Les jeux de casino ont connu au fil du temps des modernisations . Du casino terrestre, ils sont passés au casino en ligne puis au casino mobile et maintenant au live casino. Toutes ses modernisations ont été possibles grâce aux éditeurs de jeux qui créent quotidiennement de nouveaux logiciels de jeux en fonction de l’évolution de la société. De nos jours, nous réalisons la majorité de nos activités à distance, via internet. Il n’est désormais plus obligatoire de se déplacer pour aller faire son shopping ou encore envoyer un courrier. C’est cette tendance qu’ont suivi les éditeurs des jeux de casino avec la création du live casino. Le but est que le joueur se sente comme dans un casino tout en étant chez lui. Plusieurs sociétés de développement ont créé des logiciels de casino en direct. Mais parmi elles, s’est démarquée Evolution Gaming qui propose une qualité extraordinaire de streaming en direct.

Qui est Evolution Gaming ?

Le siège de Evolution Gaming se situe en Lettonie plus précisément à Riga. Ce jeune éditeur a été créé en 2006 et exerce sous la licence malte. Aujourd’hui, il est clairement impossible de parler de jeux en direct sans évoquer Evolution Gaming. Plusieurs casino en ligne ont choisi sans hésiter ses logiciels pour leurs jeux live car ayant privilégié ce format, Evolution Gaming propose les meilleurs matériels et techniques de retransmission. Ce travail impeccable lui a permis de recevoir pendant cinq années et de manière successive, le prix du meilleur éditeur de plateforme concernant les casinos live.

Les jeux avec live dealer

L’éditeur Evolution Gaming fournit en majorité les jeux live dont le live baccarat, le live blackjack, le live roulette. Cet éditeur possède une manière spéciale à lui de faire revivre les jeux traditionnels mais en des versions modernisées avec de meilleur qualité. Chaque année, ce sont de nouvelles tables de jeux lives avec des qualités à en couper le souffle qu’il met à la disposition des casinos en ligne qu’il alimente. Voici comme exemple certains de ses jeux les plus connus :

La roulette immersive : cette table de roulette est une véritable innovation. Il s’agit d’une roulette en ligne qui est filmée en haute dimension. Dans les derniers instants avant que la bille ne se stabilise sur le nombre gagnant, la roue est filmée en ralenti. Le croupier est filmé sur plusieurs plans et la communication avec les parieurs est parfaite.

est filmée en haute dimension. Dans les derniers instants avant que la bille ne se stabilise sur le nombre gagnant, la roue est filmée en ralenti. Le croupier est filmé sur plusieurs plans et la communication avec les parieurs est parfaite. La Lightning roulette qui est également une innovation est devenue un jeu phare de évolution gaming avec une qualité de streaming extraordinaire.

devenue un jeu phare de évolution gaming avec une qualité de streaming extraordinaire. Blackjack party est devenu également un jeu phare d’évolution gaming car les parieurs ont été attirés par la présence d’une animatrice en plus du croupier, qui met l’ambiance lors des parties de jeux.

Les jeux tv comptant les jeux de Monopoly en ligne, mega ball, deal or no deal et crazy time.

Il faut noter que Evolution Gaming ne compte pas moins de 100 titres de table de jeux en direct.

Liste de quelques casinos live équipé par Evolution Gaming

Evolution Gaming a clairement fait ses preuves dans le monde des jeux en direct. Cela fait maintenant quelques années que plusieurs maisons de casino francophones ont établi des partenariats avec cet éditeur. Evolution gaming alimente en matière de logiciels de jeux live plusieurs parmi les plus grands casinos francophones sur internet.

Voici la liste de certains casinos francophones qui sont équipés par évolution gaming en matière de jeux live depuis 2016: