Apple critique vivement un projet de loi aux États-Unis qui nécessiterait des modifications substantielles de l’App Store.

Le directeur principal des affaires gouvernementales d’Apple, Timothy Powderly, a envoyé une lettre au Comité judiciaire du Sénat pour faire savoir que ces modifications apportées à l’App Store propageraient des logiciels malveillants, des rançongiciels et des escroqueries, avec de graves risques pour la sécurité des consommateurs.

L’American Innovation and Choice Online Act et l’Open Markets Act empêcheraient les « plateformes dominantes » d’abuser de leur pouvoir de gardien en favorisant leurs produits et services par rapport à ceux de la concurrence. En pratique, la législation autoriserait ce que l’on appelle le chargement latéral, c’est-à-dire la possibilité d’installer des applications via des magasins d’applications alternatifs, en contournant l’App Store d’Apple et toutes les mesures de confidentialité activées par l’entreprise, en particulier au cours des deux dernières années.

Apple affirme que les deux propositions nuiraient à la concurrence et décourageraient l’innovation, rendant plus difficile la protection de la vie privée et de la sécurité des iPhone et iPad : « Les lois favoriseront ceux qui veulent utiliser les données des utilisateurs de manière irresponsable et aideront les personnes malveillantes à diffuser des logiciels malveillants, des rançongiciels et ses arnaques. »

« Tout cela met en danger les consommateurs en raison du risque réel de violation de la vie privée et de la sécurité. En plus de rendre la confidentialité et la sécurité presque impossibles à défendre, les lois permettraient effectivement aux escrocs de contourner complètement les protections de confidentialité et de sécurité d’Apple. Cela est possible car les projets de loi exigeraient le « chargement latéral » ou l’installation directe de logiciels à partir d’Internet afin de contourner les protections de confidentialité et de sécurité conçues par Apple, y compris le contrôle humain de chaque application et de chaque mise à jour d’application.

L’App Store et notre processus d’évaluation des employés protègent les clients contre les codes malveillants et dangereux, et les consommateurs perdraient cette protection si ces propositions étaient mises en œuvre. Les dernières études ont montré que les appareils iOS contiennent 98 % de logiciels malveillants en moins que les appareils Android, grâce à l’efficacité de l’App Store.

Des millions d’Américains pourraient être amenés à installer des logiciels malveillants et indésirables et seraient attaqués par des logiciels malveillants et plus encore. Les autorités ne doivent pas ignorer les avantages que les consommateurs reçoivent d’Apple.

Entre autres choses, les projets de loi annuleraient une grande partie des progrès réalisés par le Congrès pour renforcer la compétitivité américaine, reconstruire les chaînes d’approvisionnement et encourager la fabrication nationale tout en codant un avantage structurel pour les concurrents étrangers dans le secteur technologique dynamique. »

Apple exhorte donc la commission judiciaire du Sénat à n’approuver aucune des deux propositions et la société se dit prête à travailler ensemble pour trouver des solutions qui « résolvent tous les problèmes de concurrence, tout en protégeant la vie privée et la sécurité des consommateurs ».