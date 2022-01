Selon les dernières rumeurs, la recherche d’Apple pour d’autres fournisseurs d’écrans mini-LED a ralenti après l’échec de la dernière tentative de certification par un candidat de premier plan.

L’iPad Pro M1 de 12,9″ sorti en 2021 a été le premier produit Apple à proposer un écran Liquid Retina XDR avec mini-LED, plutôt que l’alternative traditionnelle LCD ou OLED. Plus tard sont également venus les modèles redessinés de MacBook Pro 14″ et 16″ avec des écrans mini-LED, et d’autres modèles devraient suivre en 2022 avec la même technologie d’affichage.

Apple n’utilise actuellement que deux fournisseurs de puces mini-LED ; le principal est Epistar basé à Taïwan et l’autre est Ams Osram basé en Allemagne. Epistar a l’intention d’étendre sa capacité de fabrication à Taïwan et en Chine, tandis qu’Ams Osram a commencé à s’associer à Apple au second semestre 2021.

Le fabricant chinois de puces mini-LED Sanan Optoelectronics était censé être le troisième fournisseur de ce composant, mais selon DigiTimes, la société n’a pas encore obtenu la certification requise par Apple. Plus précisément, les dirigeants d’Apple auraient rejeté les premiers composants de test de mini-LED produits par Sanans, ralentissant ainsi la feuille de route de l’entreprise.

Étant donné qu’Apple exige que les fabricants de sa chaîne d’approvisionnement disposent de suffisamment de licences technologiques, les leurs ou d’autres, pour éviter la contrefaçon de brevets, l’échec de Sanan à obtenir la certification, en plus des problèmes de qualité, est probablement également lié à des problèmes de brevets.

Cependant, Apple doit augmenter la production d’écrans mini-LED précisément en vue de 2022, date à laquelle devraient arriver de nouveaux modèles qui exploiteront cette technologie comme les iMac, les MacBook Air et les nouveaux iPad.