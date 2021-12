Parmi les 10 modèles de smartphones les plus activés le jour de Noël 2020, 9 étaient des iPhone d’Apple, l’iPhone 11 se positionnant en première place. Si vous cherchez une idée de cadeau de Noël, un smartphone de la firme de Cupertino ne semble jamais être une mauvaise idée !

Pour la seconde année consécutive, l’iPhone 11 a été l’appareil le plus activé à Noël dernier selon les données de Flurry Analytics. Les activations pour ce modèle en particulier ont été supérieures de 5 % à la moyenne sur sept jours entre le 18 et le 24 décembre.

À la deuxième et à la troisième place, on trouve l’iPhone XR et l’iPhone 12 Pro Max, respectivement. L’iPhone 12 et l’iPhone 11 Pro Max sont respectivement en quatrième et cinquième position.

Les activations de l’iPhone 12 Pro Max étaient 14 % plus élevées que la moyenne des sept jours précédents. Le modèle 6,7 pouces était le premier appareil premium, et Flurry Analytics affirme que sa position illustre la « demande forte et durable » pour ce modèle.

L’iPhone SE, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone 8 complètent le top 9. Le seul appareil non-Apple de la liste, le LG K30, est arrivé en dixième position. Ses activations ont augmenté de 181 % par rapport à la moyenne sur sept jours.

L’iPhone 12 Mini absent du top 10

Toujours selon Flurry Analytics, le succès des modèles comme l’iPhone SE suggère que les consommateurs américains ont été beaucoup attentifs aux prix pendant les fêtes de fin d’année 2020. Cependant, le modèle le moins cher de la gamme iPhone 12 d’Apple, l’iPhone 12 mini, n’a pas atteint le top 10.

Le cabinet d’analyse note que les appareils les plus haut de gamme d’Apple ont tendance à grimper en popularité au moment du lancement avant d’être dépassés par les modèles moins chers.

En outre, on ne sait pas exactement quand les appareils ont été achetés, mais seulement quand ils ont été activés. De ce fait, les activations le jour de Noël pourraient être plus révélatrices des expéditions de début décembre que de la véritable demande à l’approche des fêtes.

Flurry ajoute que les activations de smartphones ont diminué de 23% en glissement annuel pendant les fêtes de 2020, par rapport aux fêtes de 2019.

Le jour de Noël est le plus grand jour pour les activations de smartphones aux États-Unis, ce qui donne aux sociétés comme Flurry l’occasion d’analyser la demande et les préférences des consommateurs. L’entreprise collecte des données à partir de ses API d’analyse, qui sont utilisées dans plus d’un million d’applications.