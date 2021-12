De nouvelles images de tomodensitométrie d’AirPods de première génération, d’AirPods Pro et d’AirPods 3 révèlent en détail les modifications de conception interne qu’Apple a dû apporter pour inclure de nouvelles fonctionnalités.

Les AirPods de première génération, annoncés en 2016, sont la principale source d’inspiration pour le design intérieur des ‌AirPods Pro‌ et des AirPods de troisième génération. Le scanner montre que la batterie interne est le plus gros composant des AirPods de première génération, car elle occupe tout l’espace le long de la tige. Le casque contient la puce H1 d’Apple et, en bas, un seul microphone orienté vers le bas.

Avec les ‌AirPods Pro‌, la première véritable mise à niveau par rapport aux AirPods d’origine, Apple a dû repenser complètement la structure interne et le placement des composants. Le changement le plus notable concerne peut-être la position de la batterie. Les ‌AirPods Pro‌ ont en effet perdu la conception à longue tige des AirPods et des écouteurs classiques d’Apple, donc insérer une batterie dans une tige plus petite pour fournir une charge suffisante était un véritable défi.

Pour résoudre le problème, Apple a placé la batterie dans la tête des ‌AirPods Pro‌. Cette tête est plus grande que les AirPods de première génération, mais Apple a également miniaturisé plusieurs composants en une seule carte de circuit imprimé pour un encombrement réduit. AirPods Pro‌ comprend également Adaptive EQ, qui a été activé grâce à un troisième microphone positionné dans la tête du casque devant le haut-parleur.

Dans la tige, Apple a également repositionné les microphones des AirPods d’origine, en les plaçant plus haut et non plus bas. Le retrait de la batterie de la tige AirPods Pro‌ a permis à Apple d’inclure des capteurs tactiles de force, permettant aux utilisateurs d’appuyer sur les AirPods Pro‌ pour mettre la musique en pause, appeler Siri, etc.

Les AirPods de troisième génération annoncés l’automne dernier sont fortement inspirés par la conception des AirPods Pro‌, mais sont un mélange de ces derniers et des AirPods‌ d’origine dans la manière dont ils sont structurés en interne. Contrairement aux ‌AirPods Pro‌, qui présentent une tige presque creuse, le scanner montre la tige des AirPods de 3e génération remplie de composants et de certains capteurs répartis dans différentes positions, similaires aux AirPods de première génération. Comme ‌AirPods Pro‌, la batterie reste dans la tête des écouteurs avec de nouveaux capteurs de contact avec la peau.

À l’avenir, Apple pourrait continuer à proposer des AirPods sans tige, mais avec des composants supplémentaires également liés à la surveillance de la santé. Vous trouverez davantage d’informations sur ces images ici.