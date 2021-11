Les nouvelles tendances des applications de casino sont les héritages des avancées technologiques de ces 10 dernières années. Ces progrès sont indissociables du développement de l’industrie du gaming. Ils ont rendu ce marché puissant. Les développeurs de logiciel ne cessent d’innover pour améliorer l’expérience de jeu, et les joueurs sont les premiers à en profiter. Découvrez les solutions les plus innovantes en 2021.

Les jeux les plus tendances

Les salles de jeux virtuelles offrent des expériences toujours plus palpitantes. Les options ne cessent d’évoluer pour mieux répondre aux exigences des joueurs. Au-delà des gains financiers, ces derniers veulent s’amuser et vivre des sensations inédites. Une chose est certaine, l’univers du casino Canada et ailleurs est en perpétuel mouvement. 2021 a enregistré une hausse importante des joueurs, ces derniers affichent un engouement particulier pour le divertissement sur mobile, qui est à la fois pratique et ludique.

Les jeux suivants figurent parmi les plus populaires sur les casinos mobiles :

Le poker en ligne : ce jeu combine stratégie et chance, promettant une expérience exaltante. Par ailleurs, les gains potentiels sont élevés.

La machine à sous : ce divertissement est aussi populaire dans les casinos terrestres qu’en ligne. Il suscite autant d’engouement, car il n’est pas nécessaire d’être un expert pour jouer. Le hasard joue un rôle important.

La roulette en ligne : ici également, la chance joue beaucoup. Parallèlement, les développeurs proposent des graphismes impressionnants, des effets et une ambiance sonore exceptionnels pour donner l’impression aux joueurs d’être dans un établissement physique.

2021 est l’année pendant laquelle des éditeurs ont l’expérience via appli des jeux de table comme la roulette ou le black jack à travers des graphismes, des effets et des options de jeux toujours plus réalistes.

Innovation des caractéristiques des casinos en ligne

La sécurité

Les opérateurs misent sur la sécurité pour encourager les joueurs à s’amuser via une appli. La plupart les plateformes de jeux d’argent fiables sont sécurisées et réglementées par un organisme de contrôle comme eCOGRA.

Cet organisme a été mis en place pour protéger les joueurs. Ces derniers doivent avoir la possibilité de jouer et de faire des transactions bancaires en toute sécurité. Leurs données personnelles et financières sont protégées.

En matière de sécurité, Google Play et App Store participent également à la protection des joueurs. Ils proposent des applications de casino ayant fait l’objet de tests de sécurité pour garder les individus mal intentionnés à l’écart.

La technologie blockchain

La technologie blockchain est l’avenir des casinos en ligne. Bon nombre d’opérateurs l’ont compris. Ils s’en servent comme argument pour inciter le maximum de joueurs à s’inscrire sur leur plateforme.

À titre de rappel, la technologie blockchain est un système de gestion des transactions financières. Son rôle est de faciliter les échanges de données numériques, en les rendant plus rapides et plus fluides.

Les joueurs gagnent à s’inscrire sur un site de jeu employant la technologie blockchain. Ce mécanisme assure leur anonymat en garantissant que les données personnelles ne soient pas communiquées à un organisme bancaire.

Le jeu interactif et les parties en live

Le jeu interactif a le vent en poupe et est désormais accessible, même via une application. Les joueurs peuvent s’amuser contre d’autres joueurs qui sont connectés sur le réseau et retrouver l’ambiance d’une vraie salle de jeux virtuelle. Mieux encore, il est possible de jouer en direct live.

Le poker et le black jack figurent parmi ces jeux accessibles via une appli mobile. Un croupier supervise les parties par vidéo interposée et de nombreux joueurs éparpillés dans le monde sont opposés. Ceux-ci peuvent même interagir entre eux. Les conditions de jeu se rapprochent autant que possible de la réalité.

Un système toujours plus léger

Les éditeurs de logiciels de jeux mettent tout en œuvre pour simplifier les casinos mobiles en ligne. Les plateformes sont alors plus légères, rapides, fluides et efficaces. Et, malgré tout, l’ergonomie et l’interface du site reste agréables. Ce qui est particulièrement intéressant avec une appli, dans la mesure où l’outil doit être facile à mettre en œuvre tout en restant performant. C’est précisément le cas aujourd’hui.

Les crypto-monnaies comme moyen de paiement

Les méthodes de paiement des casinos en ligne ont connu une révolution, notamment l’usage de crypto-monnaies. Même via applis, celles-ci ne sont plus limitées aux cartes de crédit et aux virements bancaires. Par exemple, le Bitcoin est un moyen de transaction financière populaire.

Les joueurs apprécient les crypto-monnaies pour leurs multiples avantages :

Conserver l’anonymat : il est possible de garder quasiment secrète l’identité de son portefeuille numérique grâce à une crypto-monnaie. Cela permet à un joueur d’utiliser un casino en ligne bien que le jeu soit illégal dans son pays.

Réduire les frais : les crypto-monnaies n’entrainent que peu de frais, voire aucun. Ils sont minimisés, contrairement à ceux des autres options comme les virements bancaires.

Rendre les transactions plus rapides : la crypto-monnaie est le choix des joueurs souhaitant accélérer les transactions financières. Cette option figure parmi leur moyen de paiement préféré lorsqu’ils font un retrait. Ce dernier est traité en 10 minutes, au maximum.

Les dernières nouveautés

L’usage de montres intelligentes

Les applis de casinos en ligne sont dorénavant accessibles depuis une montre connectée. Bien que cela reste encore assez rare, il s’agit d’une option qui pourrait bien se démocratiser dans les années à venir. En pratique, il suffit d’appairer votre terminal mobile avec votre montre et le tour est joué.

Monétiser les jeux

L’on ne saurait évoquer les dernières tendances des applications de casino en 2021 sans évoquer la monétisation des jeux. Cela s’effectue par le biais de pubs qui sont intégrés dans les jeux. Près de trois quarts des joueurs sont disposés à visionner une publicité lorsqu’ils en retirent un bénéfice dans l’appli en question.