Apple a classé l’iPad de quatrième génération comme produit obsolète au 1er novembre, ce qui signifie que l’appareil n’est plus éligible au support matériel mondial.

Comme le rapporte MacRumors, l’iPad de quatrième génération n’a pas encore été ajouté à la liste des produits vintage et obsolètes, mais ce sera le cas dans les prochaines heures.

Sorti en novembre 2012 avec le premier iPad mini, l’iPad de quatrième génération a supprimé le connecteur classique à 30 broches d’Apple et a adopté le connecteur Lightning qui a fait ses débuts dans l’iPhone 5 quelques semaines plus tôt. L’iPad de quatrième génération comportait la puce A6X pour jusqu’à deux fois les performances CPU et GPU de la puce A5X de l’iPad de troisième génération lancé en mars 2012.

Le modèle Mac mini sorti fin 2012 entre également dans la liste des produits obsolètes.