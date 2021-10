Apple a rejoint un nouveau programme pour évaluer l’impact environnemental de la conception et de la fabrication des puces dans le but de réduire davantage son empreinte sur l’environnement.

Le centre de recherche imec a annoncé qu’Apple avait rejoint son programme Sustainable Semiconductor Systems and Technologies (SSTS). La société affirme que près de 75% de l’empreinte carbone d’un iPhone ou d’un autre appareil mobile peut être attribué à la fabrication de puces.

« De nombreuses entreprises sont désormais neutres en carbone par rapport à leur empreinte d’entreprise et ont exprimé l’ambition de ramener l’intégralité de leur empreinte carbone à zéro d’ici 2030 », a déclaré Luc Van den hove, PDG d’imec. « Ils se sont engagés à y parvenir, mais manquent souvent de données pour déchiffrer la partie IC de bout en bout. C’est là qu’imec entre en jeu. Nous avons ces données et nous sommes prêts à soutenir le secteur avec toutes les informations nécessaires ».

Selon imec, le programme SSTS couvre toute la gamme de fabrication de puces, de la conception initiale à la fabrication finale et à l’intégration. Le programme combine les choix de conception avec les technologies de fabrication et intègre non seulement la gestion du carbone, mais analyse chaque étape du processus.

Apple s’est fixée un objectif pour 2030 : zéro émission pour l’ensemble de ses opérations, y compris celles de ses fournisseurs. En rejoignant ce programme, l’entreprise fait un pas de plus vers cet objectif.