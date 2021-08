Les débats sur les divergences qui existent entre les MacBook et les PC persistent depuis longtemps. Microsoft et Apple ont mis en place des technologies permettant aux deux produits de se rapprocher l’un de l’autre. Malgré cela, plusieurs utilisateurs se tournent vers les produits Apple en évoquant diverses raisons.

Mais concrètement, qu’est-ce qui fait la différence entre MacBook et un PC ? Pourquoi devriez-vous opter pour un MacBook ? Nous vous invitons à en apprendre davantage dans cet article.

MacBook et PC : quelles similitudes et différences présentent-ils ?

Lorsqu’on se base sur la définition d’un PC (ordinateur portable), il n’existe aucune différence entre les deux types d’appareils. Ils sont tous deux créés pour le traitement de l’information à partir d’un emplacement quelconque. Par contre, si on se tourne vers leur composition et leur fonctionnement, ils présentent plusieurs divergences.

Points communs entre un PC et un MacBook

Au départ, chacune de ces marques d’ordinateur présentait sa particularité. Les systèmes étaient conçus sans aucune compatibilité entre les deux marques. Mais les deux entreprises ont appris l’une de l’autre. Désormais, il existe des Mac présentant des ressemblances avec les PC aussi bien au niveau des systèmes d’exploitation que des logiciels.

En effet, on voit aujourd’hui des ordinateurs d’Apple capables de dérouler des systèmes d’exploitation Windows, et vice versa. Par ailleurs, il existe de nombreux logiciels qui fonctionnent à la fois sur les Mac et les PC. De plus, les interfaces Windows et Mac sont identiques et vous permettent de mener les mêmes actions :

L’enregistrement des applications ;

L’exécution des applications ;

La création de contenus, etc.

Principales différences entre Mac et PC

Malgré les similitudes entre ces deux types d’outils informatiques, ils présentent de nombreuses divergences. D’abord, les PC Microsoft sont fabriqués sous diverses marques (HP, Dell, Toshiba, Acer, etc.). Par contre, une seule maison (Apple) a le monopole sur la fabrication et la distribution des Mac.

Au niveau des composants, les PC supportent les écrans tactiles qui ne sont pas pris en compte par les Mac. Les PC possèdent une barre de tâches qui n’est pas présente sur les Mac. Un signe apparait sur le curseur avec l’icône du programme ouvert, pour montrer que celui-ci est en cours d’exécution.

Avantages de l’utilisation d’un Mac

De nombreuses raisons justifient le choix d’un MacBook. D’abord, la vitesse de démarrage d’un Mac est de quelques secondes. C’est plus rapide en fait. Il n’y a pas besoin d’attendre des heures ou de voir l’ordinateur se planter et de le redémarrer.

L’interface ergonomique permet une utilisation confortable. On peut y travailler à longueur de journée sans éprouver de gêne, car les MacBook sont aussi silencieux et ne surchauffent pas. Cliquez ici pour voir toutes les promotions sur les Macbook sur Ma-reduc.com.

Par ailleurs, les Mac ne peuvent subir aucun dommage inhérent aux virus. Ils garantissent donc la sécurité de données de l’utilisateur. C’est un point capital qui fait la particularité des Mac. En plus d’être esthétiques, ces ordinateurs sont modernes et possèdent de nombreuses fonctionnalités. Enfin, ces appareils sont conçus en matériaux résistants, ce qui leur garantit une longue durée de vie.