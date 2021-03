Sony a annoncé une nouvelle importante concernant le PlayStation Store. Dans l’année, il ne sera plus possible de louer ou d’acheter des films et des séries.

Sony a officialisé cette décision avec un article sur le blog PlayStation, communiquant également les raisons qui ont poussé l’entreprise à prendre cette décision importante. Au cours des dernières années, nous avons assisté à une forte croissance de divers services de streaming par abonnement tels que Netflix, Prime Video et Disney+. Cette croissance a conduit à une réduction progressive des achats et locations de contenus multimédias tels que les films et les séries. C’est précisément pour ces raisons que Sony a décidé de débrancher la fiche à partir du 31 août 2021.

Après cette date, l’entreprise fermera effectivement une partie de son magasin et il ne sera plus possible d’acheter ou de louer du contenu. Sony a néanmoins tenu à rassurer les utilisateurs sur le contenu déjà acheté. À partir du 1er septembre, tous les utilisateurs pourront toujours accéder aux films et séries achetés sur le PlayStation Store pour les consulter sur PS4, PS5 et appareils mobiles.

En bref, l’entreprise a décidé de dire stop à un marché qui ne porte probablement plus les résultats escomptés, se révélant ainsi être un coût en termes de maintenance des différentes infrastructures. Ce n’est pas un hasard si le streaming a en fait dépassé récemment l’utilisation courante de la télévision, un signal important qui confirme les tendances du marché.