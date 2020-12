Sony a lancé sa nouvelle application Visual Story pour iOS dédiée aux photographes professionnels qui utilisent les appareils photo de la firme japonaise. En plus du stockage en nuage, l’application propose le transfert automatique depuis les caméras Sony, la création de galeries et bien plus encore.

Visual Story pour iOS est spécialement conçu pour les photographes professionnels de mariage et d’événements. Les fonctionnalités les plus importantes incluent le transfert automatique des images vers l’application iOS, le service de stockage dans le cloud à partir de caméras Sony compatibles, la sélection haute vitesse grâce à l’intelligence artificielle, la prise en charge des préréglages, la synchronisation entre les appareils iOS et plus encore.

Sony souligne également la possibilité d’effectuer une livraison immédiate aux clients et la possibilité d’intégrer son logo et ses liens de médias sociaux dans des galeries en ligne. L’application comprend également un éditeur d’image de base, utile pour apporter des modifications à la volée.

Les caméras Sony actuellement compatibles avec Visual Story sont les suivantes : a7S III, a7c, a7R IV, a9 et a9 II. Au printemps 2021, Sony prévoit également de prendre en charge l’a7 III, et une version Android de l’application devrait également arriver prochainement.

Visual Story est disponible au téléchargement sur l’App Store. Pour l’heure, l’application n’est pas disponible en France. Vous pouvez toutefois créer un compte App Store US pour la télécharger ou alors attendre qu’elle arrive sur notre territoire.