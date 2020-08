Après une longue attente, les appels vidéo arrivent enfin sur la populaire plateforme de messagerie Telegram, une fonctionnalité demandée à plusieurs reprises par les utilisateurs.

La plateforme de Pavel Durov célèbre officiellement 7 ans d’activité et quelle meilleure façon de le fait avec des appels vidéo. La nouveauté est actuellement disponible en phase alpha mais tous les utilisateurs peuvent déjà en profiter avec leurs amis.

Telegram dispose désormais d’une base d’utilisateurs de plus de 400 millions d’utilisateurs. Il s’agit d’un très grand succès construit au fil du temps avec des mises à jour et en constante amélioration. Cependant, cette nouvelle mise à jour était accompagnée de quelques mots mécontents de Telegram, des mouvements vers l’App Store et des pratiques de révision qui ont créé un retard par rapport à la version Android.

« Nous tenons à nous excuser auprès de tous nos utilisateurs iOS pour avoir lancé cette fonctionnalité sur Android uniquement. Apple n’a pas pu examiner cette mise à jour à temps, même si nous l’avons soumise à l’App Store plusieurs jours avant de la soumettre à Google Play. Si vous êtes sur iOS et que vous souhaitez essayer les appels vidéo Telegram, vous devrez attendre qu’Apple permettra ou passera vers une plate-forme qui respecte davantage ses utilisateurs et développeurs, comme Android. »

Cette déclaration a été rapidement supprimée, mais met à nouveau l’App Store sous l’accusation, bien que pour d’autres raisons, dans une période d’attaque totale contre l’Apple Store.

Telegram est disponible gratuitement sur l’App Store.