Suite à l’annonce des résultats financiers d’Apple du T3 2020, les analystes de Canalys ont pu faire quelques estimations sur le nombre d’iPad vendus.

L’un des pôles de plus forte croissance du trimestre est justement celui de l’iPad. Il a connu une augmentation des ventes de 31% par rapport au même trimestre en 2019. Un résultat sans aucun doute important qui place l’iPad toujours en tête de liste des tablettes les plus vendues.

Comme vous le savez, Apple a cessé de communiquer depuis quelques années le nombre d’unités vendues. Aujourd’hui grâce au rapport Canalys, il est possible de faire une estimation, en le comparant aux unités vendues par la concurrence. L’estimation fait état de 14,2 millions d’iPad expédiés au cours du trimestre de juin. Cela représente une part de marché d’environ 38% des ventes mondiales de tablettes sur cette période. Samsung se classe deuxième avec 18% du marché. Huawei et Amazon sont en troisième et quatrième position, respectivement avec 12% et 8%.

Cependant, il est intéressant d’observer le chiffre de la croissance annuelle. Celui-ci place Apple à la sixième place du classement avec 19,8%, Samsung avec 39,2% et Huawei avec 44,5%.