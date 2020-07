Corning a présenté le nouveau Gorilla Glass Victus, un verre résistant prêt pour les tests les plus extrêmes. Il peut être monté sur les smartphones, tablettes, appareils portables et ordinateurs portables.

Un pas en avant impressionnant nécessite un nom tout aussi important et significatif. C’est ainsi qu’est né le Gorilla Glass Victus, le nouveau verre Corning qui promet une résistance accrue aux rayures et aux chocs.

Lors des essais en laboratoire, ce Gorilla Glass Victus a obtenu des performances incroyables. Il a résisté à des chutes d’une hauteur de deux mètres sur des surfaces dures et rugueuses. À titre de comparaison, ses concurrents sont endommagés à seulement 0,8 mètre.

Il y a une amélioration incroyable – jusqu’à 2 fois plus que le Gorilla Glass 6 et 4 fois plus que les concurrents – également en termes de résistance aux rayures.

Bref, ce verre est conçu pour limiter à la fois les casses et les rayures et ainsi assurer une protection complète des appareils. Dans le passé, de nombreux Gorilla Glass se concentraient uniquement sur l’un des deux aspects, selon le vice-président principal de Corning, John Bayne.

Samsung sera la première entreprise à utiliser ce verre. Apple devrait également en profiter à l’avenir, peut-être sur les modèles d’iPhone de 2021.