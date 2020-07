LEGO Legacy: Heroes Unboxed, le titre Gameloft dédié aux briques historiques Lego, est enrichi d’une nouvelle mise à jour qui introduit les légendaires Ghostbusters.

Nous parlons évidemment de Ghostbusters 1984. À partir d’aujourd’hui et pendant quatre semaines, les joueurs de tous niveaux pourront débloquer Peter Venkman, Ray Stantz, Egon Spengler, Winston Zeddemore et Slimer, dans un nouvel événement axé sur l’histoire. De plus, l’ensemble Ecto-1 sera remis à tous les joueurs qui terminent le tutoriel. Il s’agit de la première extension sous licence, ainsi que du plus grand contenu supplémentaire jamais publié pour ce titre.

Rappelez-vous qu’il s’agit d’un jeu de rôle au tour par tour basé sur LEGO. Il permet aux joueurs de collectionner et de se battre de manière amusante avec plus de 60 personnages tirés de plus de 40 ans d’histoire LEGO. Avec des figurines anciennes et nouvelles, ce titre offre une nouvelle façon de jouer avec les figurines les plus appréciées des fans de la franchise Lego.

Le jeu nécessite iOS 9 ou version ultérieure et est compatible avec iPhone, iPad et iPod Touch. Il offre une grande variété de contenus et est disponible avec la formule freemium habituelle.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed – GRATUIT