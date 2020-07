Spotify continue d’investir dans le secteur du podcast, avec le lancement d’une plateforme vidéo accessible directement depuis l’application mobile.

Les podcasts vidéo Spotify seront visibles à la fois sur les appareils mobiles et de bureau, évidemment via l’application ou directement depuis le portail Web. L’accès à ce contenu est disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme, à la fois gratuit et Premium, avec les fonctions classiques pour démarrer la lecture ou enregistrer vos émissions préférées. Si vous commencez à regarder un podcast vidéo sur Spotify, la vidéo se synchronisera également automatiquement avec le flux audio du même podcast, de sorte que vous pourrez reprendre l’écoute plus tard.

Pour le moment, Spotify propose plusieurs podcasts vidéo (presque tous en anglais) tels que ceux de The Joe Rogan Experience, Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay et le podcast The Rooster Teeth. D’autres arriveront dans les prochains jours.

Spotify a également annoncé l’accord avec Joe Rogan, qui produit actuellement l’un des podcasts vidéo les plus populaires au monde. Le contenu vidéo de ce podcast sera diffusé sur plusieurs plateformes de podcast, mais Spotify aura l’exclusivité d’ici la fin de l’année. Apple est prévenue.