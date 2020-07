Apple a annoncé que le service Apple Business Chat est désormais disponible via Zendesk, après une phase de test limitée à quelques utilisateurs.

Apple Business Chat a été introduit en 2018 et permet aux entreprises d’offrir une assistance par chat via iMessage. Les utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac peuvent interagir avec le service client rapidement et facilement, grâce également à l’intégration native avec d’autres services Apple tels que Apple Maps et Apple Pay. Ces derniers permettent, par exemple, de recevoir des informations utiles ou d’effectuer des paiements directement depuis l’application Messages tout en discutant avec l’assistance.

Pour configurer Apple Business Chat, les entreprises doivent intégrer le service à la plate-forme Zendesk. Grâce à ce support, les entreprises peuvent ainsi se connecter à leurs clients à partir de plusieurs plateformes et gérer toutes les interactions en un seul endroit.

Selon Warren Levitan, vice-président des affaires conversationnelles de Zendesk, cette intégration présente des avantages pour les entreprises qui ont adopté le système et pour les clients.

Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel de Zendesk.