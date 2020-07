Dans sa dernière mise à jour, Skype a activé la fonction qui vous permet de flouter l’arrière-plan lors d’un appel vidéo. Bien entendu, elle est compatible avec l’iPhone.

Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent facilement flouter ce qui se cache derrière leurs épaules pendant un appel vidéo. Il s’agit d’une nouveauté très utile dans cette période où de nombreuses personnes et entreprises travaillent à domicile. Le fait de pouvoir cacher l’arrière-plan, les interlocuteurs ne pourront pas voir les détails d’une pièce. Cela rend l’appel vidéo beaucoup plus professionnel. La fonction est également utile pour des raisons de sécurité, par exemple pour masquer l’écriture sur un tableau présent dans le bureau.

Le flou d’arrière-plan utilise l’intelligence artificielle pour détecter les formes humaines et les garder au point pendant l’appel. Cette technologie est également conçue pour détecter les cheveux, les mains et les bras. Le résultat est au rendez-vous. Votre intimité n’est enfin plus à la vue de tous.

Skype est disponible gratuitement sur l’App Store.