Aujourd’hui marque la Journée mondiale des emojis et, à l’occasion de cet événement, Apple a partagé un aperçu des prochains emojis qui seront ajoutés à l’iPhone, l’iPad et le Mac plus tard cette année.

Les emojis arrivant en 2020 font partie de la mise à jour Emoji 13, qui comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes:

Visages : visage souriant avec larme, visage masqué

Personnes : Ninja, Personne en smoking, Femme en smoking, Personne avec voile, Homme avec voile, Femme allaitant un bébé, Personne allaitant un bébé, Homme allaitant un bébé, Mx Claus, les personnes qui s’enlacent

Parties du corps : doigts pincés, cœur anatomique, poumons

Animaux : chat noir, bison, mammouth, castor, ours polaire, dodo, phoque, scarabée, cafard, mouche, ver

Nourriture : bleuets, olives, poivrons, focaccia, fondue, bubble tea

Accueil : Plante en pot, théière, piñata, baguette magique, matriochka, aiguille à coudre, miroir, fenêtre, piston, piège à souris, seau, brosse à dents

Divers : Plume, roche, bois, cabane, camionnette, patin, nœud, pièce de monnaie, boomerang, tournevis, scie de menuiserie, crochet, échelle, ascenseur, pierre tombale, signe, symbole transgenre, drapeau transgenre

Vêtements : tongs, casque militaire

Instruments de musique : accordéon, tambour long

La mise à jour comprend également 55 variations de genre et de ton de peau, ainsi que de nouveaux emojis de genre inclusifs qui peuvent être utilisés comme alternative aux versions de base.

Apple a partagé des aperçus de certains de ces emojis qui seront intégrés aux futures mises à jour iOS, iPadOs et macOS attendues plus tard cette année.

Malheureusement, après la mise à jour d’Emoji 13, il y aura un retard avec la version 14 qui empêchera l’introduction de nouveaux emojis en 2021. La version 14 sera publiée avec six mois de retard. Cela signifie qu’il ne sera probablement pas possible de l’ajouter aux systèmes mobile avant 2022.