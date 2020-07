Apple travaille sur une technologie de charge sans fil à deux bobines qui sera introduite dans une futur Smart Battery Case pour iPhone. Il n’y aura donc plus besoin d’utiliser le port Lightning.

Les modèles actuels peuvent se charger sans fil, mais utilisent toujours un connecteur Lightning pour alimenter l’iPhone auquel ils sont connectés. Cela pourrait être un problème si Apple sort un iPhone entièrement sans fil à l’avenir.

Dans un nouveau brevet déposé en mai 2019 et accordé à Apple jeudi, la société décrit une Smart Battery Case qui pourrait utiliser deux bobines pour une charge sans fil bidirectionnelle.

Comme l’explique le brevet, le boîtier pourrait utiliser sa propre batterie intégrée pour alimenter un appareil connecté à l’aide de la deuxième bobine. De même, le boîtier peut également être chargé sans fil.

En pratique, la Smart Battery Case de nouvelle génération pourrait abandonner le connecteur Lightning intégré et charger l’appareil auquel il est connecté via la charge sans fil Qi. De plus, il pourra transférer de l’énergie directement vers un “pass-through” à l’iPhone sans avoir besoin de recharger sa batterie.

Ce nouveau boîtier pourrait s’avérer très importante si Apple abandonne le port Lightning au profit d’une “expérience totalement sans fil” d’ici 2021.