Apple a annoncé un nouveau partenariat avec les universités et les collèges Historically Black pour offrir des formations et emplois supplémentaires même après l’obtention du diplôme.

Plus précisément, Apple apportera ses programmes de codage à 10 nouveaux collèges et universités Historically Black :

« Aujourd’hui, nous annonçons une nouvelle collaboration avec l’HBCU (Historically Black Colleges and Universities), ajoutant 10 autres centres de codage régionaux qui serviront de pôles technologiques pour les campus et les communautés locales. Cet effort fait partie de l’initiative d’éducation communautaire d’Apple, conçue pour offrir des applications, de la créativité et des opportunités de travail aux étudiants de tous âges. »

Lisa Jackson d’Apple a commenté cette initiative :

« Apple s’est engagée à travailler avec les communautés noires pour promouvoir l’équité dans l’éducation. Nous considérons cette expansion de notre initiative d’éducation communautaire et notre partenariat avec les HBCU comme une autre étape pour aider les étudiants noirs à réaliser leurs rêves et à résoudre les problèmes de demain. »

Apple souligne que son Community Education Initiative comprend désormais 24 sites aux États-Unis. La moitié sont des HBCU, tandis que 21 “servent principalement aux étudiants noirs”. Des milliers d’étudiants ont déjà suivi les programmes Everyone Can Code et Everyone.

À la fin de ce mois, les 10 éducateurs de la HBCU feront partie d’un groupe d’environ 500 enseignants et dirigeants de la communauté noire des États-Unis qui participeront à une académie de codage de la Virtual Education Initiative qu’Apple héberge pour tous les partenaires de l’initiative. Les enseignants apprendront les bases du codage avec Swift. De plus, ils travailleront en équipe pour concevoir des prototypes d’applications pour faire face aux vrais défis de la communauté des couleurs aux États-Unis.