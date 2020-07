LG Innotek a annoncé une innovation très importante notamment pour les AirPods : le plus petit module Bluetooth au monde. Pour rappel, LG est l’un des fournisseurs d’Apple responsables de la production des modules de caméra pour iPhone.

LG a développé le plus petit module Bluetooth du monde de la taille d’un grain de riz. Son utilisation sera particulièrement utile dans les casques sans fil et les objets connectés. Étant donné que LG Innotek travaille avec Apple depuis plusieurs années maintenant, il est probable que ce nouveau module sera intégré dans les futurs AirPods.

Les dimensions sont de 6 mm de large et 4 mm de long. Il s’agit d’un vrai record pour ce type de composant. Le module Bluetooth de LG est fabriqué avec des technologies de haute précision et comprend environ 20 composants (puces, résistances et des inductances). Malgré ses deux petites dimensions, le module améliore les performances de télécommunication d’environ 30% par rapport aux produits actuels. De plus, il est également capable de maintenir une connexion constante en présence d’obstacles tels que des murs.

En plus des AirPods, ce nouveau composant pourrait également être intégré sur les futures Apple Watch. Cela permettrait à Apple d’avoir plus d’espace pour insérer des capteurs supplémentaires pour la surveillance de la santé.