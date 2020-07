Au cours du dernier exercice, les ventes d’Apple au Royaume-Uni ont atteint 1,4 milliard de livres sterling, mais la société affirme qu’elle n’a que 6,2 millions de livres sterling de taxes à payer.

Dans son communiqué, Apple affirme avoir eu des dépenses de 1,35 milliard de livres, laissant un bénéfice imposable de seulement 337 millions sur la période d’octobre 2018 à septembre 2019. En outre, après avoir pris en compte les frais et dépenses, Apple a déclaré un bénéfice total de seulement 39 millions de livres pour une obligation fiscale d’un peu plus de 6 millions.

Beaucoup ont critiqué cette situation qui permettrait en fait à Apple de payer très peu d’impôts par rapport aux ventes enregistrées en Grande-Bretagne. Les coûts très élevés sont dus au fait qu’Apple UK “paie” des bureaux aux États-Unis et dans d’autres pays européens comme l’Irlande et le Luxembourg, où les tarifs sont beaucoup plus bas. Rien d’illégal, mais c’est un système sur lequel plusieurs Etats veulent éclaircir, à tel point que l’UE fait pression pour l’activation d’une taxe numérique d’ici la fin de l’année.

Apple a répondu aux allégations en déclarant qu’elle paie tout ce qu’elle doit et qu’elle contribue à l’économie britannique de bien d’autres manières. « En 2019, nous avons dépensé 2 milliards de livres sterling pour payer des centaines de fournisseurs britanniques. Nos investissements dans le pays soutiennent plus de 325 000 emplois. Nous avons également concentré notre attention sur le soutien au pays pendant la pandémie, la fourniture de contributions financières et le don de masques au personnel médical en Grande-Bretagne ».

Cependant, il convient de rappeler que d’autres multinationales telles que eBay, Facebook et Netflix utilisent également des mécanismes similaires au Royaume-Uni. En outre, n’oublions pas qu’il existe un fossé culturel entre les États-Unis et l’Europe. Aux États-Unis, l’opinion dominante est que les entreprises ont raison de faire tout ce qu’elles peuvent légalement pour réduire le montant des impôts au minimum. Certains prétendent même que ceux qui dirigent les entreprises sont obligés de fais ça. En Europe, cependant, l’accent est davantage mis sur la question morale du paiement des impôts sans subterfuge, bien que légal, car c’est avec les impôts que les pays peuvent s’améliorer et permettre à Apple et à d’autres sociétés de travailler en toute sécurité, pour envoyer les produits sur des routes sûres et ainsi de suite.