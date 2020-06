Après avoir annoncé que l’Apple Camp 2020 annuel serait exclusivement virtuel en raison de la pandémie du COVID-19, Apple lance aujourd’hui les enregistrements des sessions à domicile.

Les parents et les enfants intéressés à participer peuvent postuler sur le site Web d’Apple et télécharger gratuitement le livre d’activités :

« Cet été, les enfants et les adolescents pourront participer au Apple Summer Camp directement depuis leur domicile. Chaque activité peut être réalisée en une heure mais chacun peut procéder à son rythme. Le cahier d’activités guidera les participants, les aidant à transformer leurs idées en petits chefs-d’œuvre. Une session de présentation en ligne des activités et autres sessions dédiées à toutes les questions sont également prévues. »

Normalement, le camp d’été d’Apple est mis en place pour les enfants et les adolescents dans divers magasins Apple à travers le monde. Seulement, le COVID-19 a forcé la société à organiser l’événement 2020 exclusivement en ligne. Le nouveau cahier d’activités est un guide de 38 pages. Il contient de nombreux projets créatifs et idées à réaliser à la maison en utilisant les produits Apple.

Apple explique que chaque projet dure environ une heure, mais les participants peuvent travailler à leur propre rythme. Ils apprendront à tourner une vidéo dans leur quartier, à dessiner avec l’iPad, à programmer un robot et bien plus encore. Il y a aussi des pages à colorier et des certificats à compléter et à signer.

Des sessions en direct via Webex seront également proposées entre le 11 et le 31 juillet à tous les participants du Apple Camp 2020. En s’inscrivant à un créneau, les enfants pourront apprendre des projets individuels lors de ces séances d’orientation en ligne. Ils pourront également poser des questions aux tuteurs. Plus d’informations seront partagées par Apple dans les prochains jours.