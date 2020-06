Avec l’essor du streaming, le DVD semble être une tendance presque dépassée. Cependant, il y a encore des utilisateurs qui conservent leurs disques DVD et CD et doivent numériser leurs souvenirs dans un format plus actuel tel que le MP4, H.264, HEVC, MPEG, entre autres. Malheureusement, tous les programmes DVD Ripper ne sont pas capables de remplir cette tâche, mais avec WinX DVD Ripper, tout sera plus facile.

Avec ce programme sophistiqué, vous pouvez créer une copie numérique de votre DVD, ripper des DVD en MP4 et d’autres formats sans compromettre votre temps ainsi que la qualité de la vidéo, puis vous pouvez enregistrer et conserver vos souvenirs de famille indéfiniment.

Fonctionnalités de WinX DVD Ripper

WinX DVD Ripper a des fonctions intéressantes, parmi lesquelles la possibilité de sauvegarder et de numériser tous les types de disques DVD, même s’ils sont endommagés. Vous pouvez convertir vos films, séries télévisées et vidéos personnelles préférés de DVD en MP4, H.264, HEVC, MPEG, WMV, AVC, MOV, AVI, etc.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez non seulement passer aux formats traditionnels, mais vous pouvez également copier au format pour les appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad, ainsi que les smartphones Android, la Xbox et d’autres appareils.

Il convient de noter que vous pouvez faire une copie 1:1 de vos anciens DVD et les enregistrer en tant qu’image ISO ou fichier MPEG-2. Vous pouvez également supprimer le cryptage en omettant le code de région, le cryptage CSS et les nouvelles UOP, Sony ARccOS et Disney Projet X. Si vous vous êtes demandé quoi faire avec les anciens DVD, vous pouvez copier la collection de DVD, puis les stocker numériquement.

Le logiciel WinX offre des fonctionnalités puissantes qui le rendent meilleur que les autres programmes. Aucun autre n’a un rapport de qualité de 1:1, car il dispose d’un moteur de haute qualité qui extrait l’image DVD sans perte de qualité, presque imperceptible. De plus, le poids des fichiers extraits est minimisé tout en conservant une qualité inégalée. Par exemple, un film complet pèse environ 8 Go, mais lorsqu’il est numérisé avec WinX DVD Ripper et converti au format MP4 H.264, un fichier de seulement 700 Mo est livré, préservant la qualité vidéo.

Comment convertir un DVD en MP4 avec WinX DVD Ripper

Maintenant que vous êtes convaincu par WinX DVD Ripper, il est temps de le configurer sur votre ordinateur et de commencer la conversion. WinX DVD Ripper est très convivial pour les débutants et facile à utiliser. Tout le monde peut l’utiliser avec peu de connaissances techniques. Voyons comment extraire un DVD avec cet outil en quelques clics :

1. Tout d’abord, téléchargez et installez WinX DVD Ripper pour Windows ou WinX DVD Ripper pour Mac sur votre ordinateur. Lors de la configuration, entrez un code de licence pour activer le programme.

>> cliquez pour obtenir gratuitement la licence WinX DVD Ripper (PC et Mac)

2. Insérez votre disque DVD dans le lecteur.

3. Ensuite, lancez le logiciel et cliquez sur le bouton “DVD Disc” (vous pouvez également charger le Fichier image ISO). La source du disque sera sélectionnée automatiquement. Acceptez la confirmation et sélectionnez le type de système de fichiers disque comme détection automatique.

4. Ceci répertoriera tous les titres du disque. Dans la fenêtre de sortie (qui apparaîtra automatiquement), recherchez le profil général dans la liste des catégories et sélectionnez le format de sortie. Dans ce cas, sélectionnez Vidéo MP4 (Codec: h264 + aac) et cliquez sur OK. Ou vous pouvez cliquer sur l’option Périphérique Apple et choisir iPhone, iPad dans le profil de sortie contextuel.

5. Ensuite, parcourez le dossier de destination dans lequel vous souhaitez stocker le film DVD converti.

6. Cliquez sur le bouton “RUN” pour démarrer l’extraction du DVD au format MP4.

Obtenez WinX DVD Ripper gratuitement et gagnez Synology NAS

Tout semble incroyable, non ? Si vous cherchez un outil à ripper vos DVD gratuit et facile pour sauvegarder votre collection de DVD, WinX DVD Ripper serait votre meilleur choix. De plus, son éditeur organise des distributions de licences gratuites jusqu’au 10 juillet et tous les utilisateurs d’iPhonote peuvent obtenir gratuitement une copie sous licence :

1. Accédez à la page dédiée pour obtenir gratuitement une copie sous licence de WinX DVD Ripper (PC et Mac)

2. Par le même lien, vous pouvez également participer pour gagner un Synology NAS, une étagère DVD surdimensionnée ou un coffret DVD Trilogie Le Seigneur des Anneaux en répondant à une question sur ce qu’il faut faire avec les anciens DVD. Bonne chance !