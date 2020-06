Zynn, le clone de TikTok qui a grimpé de façon inattendue dans le classement de l’App Store le mois dernier, a été retiré des magasins Apple et Google après des plaintes de plagiat.

L’application a apparemment atteint le sommet du classement de l’App Store grâce à une série de promotions illégales et à un programme de récompenses qui a promis de payer les utilisateurs pour regarder des vidéos et inviter d’autres amis.

« Si vous téléchargez Zynn et vous inscrivez, vous êtes immédiatement accueilli par un pop-up vous informant que vous venez de gagner 1 $. En invitant un ami à Zynn, vous gagnerez 20 $. Pour cinq amis que vous invitez, vous recevrez 10 $ de plus. Faire défiler le flux vidéo Zynn accumulera également des points qui peuvent être convertis et ajoutés à votre crédit. »

La structure pyramidale en ferait un modèle commercial complètement insoutenable. Et bientôt, le plaintes devraient pleuvoir dans la mesure où la société a rendu presque impossible pour les utilisateurs de mettre la main sur les revenus déclarés.

Un rapport de Wired a également révélé que Zynn avait volé ou falsifié une grande partie des contenus :

« Zynn regorge de vidéos qui semblent avoir été volées par des créateurs sur d’autres plateformes de médias sociaux, notamment des célébrités de TikTok avec des tonnes de followers comme Charli D’Amelio et Addison Rae. De nombreux clips sont agrégés à partir de comptes centrés sur un seul thème, tels que les “blagues”. D’autres vidéos sont affichées sur des profils similaires représentant des créateurs individuels. Quatre influenceurs qui ont parlé à WIRED ont déclaré que les vidéos qu’ils avaient initialement publiées sur TikTok, Instagram ou YouTube ont été téléchargées sur Zynn sans leur consentement, avec des comptes qu’ils n’ont jamais ouverts. »

Heureusement, l’application en question a maintenant été supprimée de l’App Store et du Google Play Store.