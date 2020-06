Apple a envoyé un e-mail aux utilisateurs d’iBooks Author, leur faisant savoir que l’application Mac sera supprimée le 1er juillet. Dans le cas d’iTunes U, l’application disparaîtra fin 2021.

Dans un e-mail envoyé aux utilisateurs d’iBooks Author, Apple annonce qu’à partir du 1er juillet, l’application ne sera plus prise en charge, car tous les outils de création de livres sont intégrés depuis longtemps dans Pages. Cela signifie que les utilisateurs de l’application devront migrer vers Pages pour continuer à créer leurs livres. Pages, par exemple, génère automatiquement un fichier EPUB pour le livre avec les paramètres choisis par l’utilisateur et, si le livre n’est pas prêt à être distribué mais peut déjà être promu, il est possible de fournir les informations nécessaires et de le publier sous forme de précommande.

Voici les mots d’Apple :

« Merci d’être membre de la communauté d’iBooks Author. Nous avons quelques nouvelles à partager avec vous sur l’avenir de la publication de livres.

Il y a deux ans, nous avons apporté la création de livres à Pages. Avec des fonctionnalités clés telles que la possibilité de travailler sur iPad, de collaborer avec d’autres sur un livre partagé, de dessiner avec l’Apple Pencil et plus encore, Pages est une excellente plate-forme pour créer des livres.

Comme nous concentrons nos efforts sur Pages, ‌iBooks‌ Author ne sera plus mis à jour et sera bientôt supprimé du Mac App Store. Vous pouvez continuer à utiliser ‌iBooks‌ Author sur macOS 10.15 et versions antérieures et les livres précédemment publiés sur Apple Books resteront disponibles. Si vous avez des livres d’auteur « iBooks » que vous souhaitez importer dans Pages pour une édition ultérieure, nous publierons bientôt une fonction d’importation de livres sur Pages. »

Pour rappel, iBooks Author a été lancé en 2012 en tant qu’application Mac pour permettre aux utilisateurs de créer des ebooks de manière simple mais professionnelle. L’application propose également différents modèles et mises en page, ainsi que des outils d’édition très intuitifs. La plupart de ces fonctions sont désormais disponibles dans Pages.

Apple a également décidé d’arrêter le développement d’iTunes U à la fin de 2021. La société affirme que tous les outils iTunes U ont été remplacés par des applications de nouvelle génération pour les enseignants et les étudiants, tels que Classroom et Schoolwork, en plus de l’outil Apple School Manager.

Apple explique elle-même que :

« Classroom transforme votre iPad en un puissant assistant pédagogique, aidant les enseignants à guider les élèves à travers les leçons, les progrès et les devoirs. Schoolwork aide les enseignants à gagner du temps et à maximiser le potentiel de chaque élève en facilitant le partage du matériel de classe pour amener les élèves à une activité spécifique dans une application, collaborer avec les autres et voir les progrès.

Outre Classroom et Schoolwork, Apple a également introduit Apple School Manager pour permettre aux administrateurs informatiques de gérer facilement les iPad, Mac, Apple TV, identifiants Apple, livres et applications, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données. Des applications comme Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, iMovie, Clips et Swift Playgrounds ont des fonctionnalités pédagogiques spécifiques qui sont utilisées régulièrement par les enseignants et les élèves.

Pour ces raisons, Apple arrêtera iTunes U fin 2021. iTunes U continuera d’être disponible tout au long de l’année scolaire 2020-2021. »

Apple recommande également de passer à l’application Schoolwork et prévoit d’ajouter la prise en charge de ClassKit à iTunes U pour faciliter la transition. Les supports de cours iTunes U peuvent être convertis en notes de cours scolaires et iTunes U aura également une fonction d’exportation afin que ceux qui souhaitent passer à des applications tierces ou à des systèmes de gestion de l’apprentissage puissent le faire.

iTunes U a été lancé en 2007 et a été intégré à l’application iTunes pour fournir des conférences universitaires et du contenu d’apprentissage des collèges américains. iTunes U a permis aux enseignants de créer des cours avec audio, médias, documents, livres électroniques et plus encore.

Lorsque Apple a commencé à réduire les fonctionnalités iTunes en 2017, le contenu d’iTunes U a été transféré vers l’application Podcast et la section Podcast d’iTunes. Depuis lors, la prise en charge d’iTunes U a diminué au fil du temps, Apple se concentrant de plus en plus sur les nouveaux outils pédagogiques.