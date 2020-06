The Information a publié un article détaillé sur les difficultés rencontrées par Apple pour assembler ses produits avec des robots automatisés.

L’article indique qu’à partir de 2012, Apple a réuni une équipe de spécialistes de la robotique et de l’automatisation dans un laboratoire secret à Sunnyvale, en Californie, pour rechercher des moyens de réduire le nombre de travailleurs humains sur ses lignes de production. Cependant, l’équipe a rencontré plusieurs difficultés pour créer ces systèmes automatisés :

« La construction d’un robot de vissage est l’un des défis les plus difficiles de l’industrie. Un robot doit collecter la vis à un angle spécifique et l’aligner avec un trou à l’aide de plusieurs caméras industrielles. Apple utilise des vis si petites que les robots n’ont pas pu mesurer la force utilisée pour les visser. En revanche, les travailleurs humains peuvent ressentir une résistance de leur main et peuvent offrir de meilleures performances.

En ce qui concerne l’insertion de colle sur les panneaux d’affichage, les spécifications d’Apple sont si strictes que la colle doit souvent être positionnée à un millimètre du point souhaité dans un produit. Un ancien membre de l’équipe a déclaré que les travailleurs chinois bien formés étaient plus aptes à appliquer de la colle que leurs homologues robots.

Bien que de nombreux systèmes automatisés aient été abandonnés ou non mis en œuvre, l’équipe a réussi à remplacer les travailleurs par des robots pour des tâches plus simples telles que tester des produits comme l’Apple TV, l’Apple Watch et l’iPad. »

Le rapport fournit de nombreux autres exemples des tentatives d’Apple pour accélérer l’automatisation. En 2014, par exemple, Apple a tenté d’automatiser l’assemblage de son MacBook 12 pouces, mais la chaîne de montage s’est avérée plus problématique que prévu :

« Lors des premiers tests, les systèmes robotiques se sont déplacés de manière irrégulière, ralentissant le mouvement des pièces. Un robot qui a installé le clavier à l’aide de 88 petites vis a continué à mal fonctionner, obligeant les humains à intervenir pour retravailler la plupart du processus. Les conteneurs utilisés pour les pièces mobiles ont continué de s’accumuler sur les bandes transporteuses, créant des embouteillages.

Ces problèmes ont conduit Apple à retarder le lancement du MacBook 12 pouces d’environ six mois. Le carnet a été publié en avril 2015. »

L’article conclut que même si Apple n’a pas eu beaucoup de succès dans l’utilisation de robots pour assembler ses produits dans son ensemble, l’automatisation peut être efficace pour des pièces spécifiques. Il y a quelques années, Apple a également introduit un robot appelé Daisy qui peut démonter jusqu’à 200 iPhone par heure, retirer et trier des composants pour le recyclage.