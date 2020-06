Une nouvelle étude publiée par Canalys prévoit que les expéditions de PC diminueront de 7% en 2020 en raison de la pandémie du COVID-19.

Les experts de Canalys pensent que le pire est passé, mais les ventes de PC devraient encore baisser au cours des prochains trimestres. Au total, une baisse de 7% est attendue fin 2020 par rapport à 2019.

Les expéditions de PC ont chuté de 9% au premier trimestre de l’année, mais Canalys prévoit une légère augmentation au deuxième et au troisième trimestres de 2020. Le quatrième trimestre de l’année pourrait connaître une baisse par rapport à 2019. La situation économie en est la raison, tout comme le fait que beaucoup de gens auront moins de vacances et moins de temps pour effectuer leurs traditionnelles courses durant la période de Noël.

Voici les mots des experts :

« Bien que le marché des PC ait été touché par l’impact de COVID-19, le pire est derrière nous, le T2, le T3 et le T4 devraient connaître une baisse des expéditions d’une année sur l’autre moins que le T1. Cela est principalement dû au retour à la normale de la chaîne d’approvisionnement et de la base de production en Chine, qui servira à répondre à la demande refoulée dans des segments tels que le travail à distance et l’éducation. »

De plus, Canalys affirme que l’iPad pourrait être affecté par la réduction des dépenses en Amérique du Nord :

« Si l’économie ne montre aucun signe majeur de reprise au quatrième trimestre, Canalys s’attend à ce que les consommateurs abandonnent les dépenses discrétionnaires sur les appareils non essentiels, tels que les tablettes Apple, à la fin de l’année. Nous prévoyons que la reprise aux États-Unis sera retardée jusqu’en 2022, date à laquelle le marché progressera de 4% en glissement annuel. »

Les données d’aujourd’hui de Canalys relatives à l’industrie du PC confirment le dernier rapport de Gartner sur la baisse des ventes non seulement des PC, mais aussi des smartphones.