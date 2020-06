Apple, en collaboration avec les fournisseurs de services Internet chinois Tmall et JD.com, a baissé les prix de certains iPhone avant le festival de shopping en ligne local appelé “6.18”.

Par exemple, un iPhone 11 de 64 Go est maintenant en vente à 4 779 yuans (669,59 $) sur Tmall, soit -13% sur le prix d’origine de 5 499 yuans. L’iPhone 11 Pro commence à 7 579 yuans, en baisse par rapport aux 8 699 yuans précédents, tandis que l’iPhone 11 Pro Max peut être acheté pour 8 359 yuans, une économie de 13% sur le prix d’origine. L’iPhone SE 2020 bénéficie également d’une baisse des prix de 3 299 à 3 099 yuans. JD.com propose des remises plus agressives à partir de l’iPhone 11 de 64 Go, disponible à 4599 yuans. Les iPhone 11 Pro et Pro Max sont au prix de 6,99 yuans et 7,499, tandis que l’iPhone SE est tombé à 3 069 yuans.

D’autres détaillants tiers réduisent également les prix de l’iPhone, même sur des modèles très récents sur lesquels Apple active rarement des remises.

Sur le site Apple, cependant, les prix restent inchangés. Grâce à cet évènement, en collaboration avec des partenaires importants, la société espère relancer les ventes d’iPhone après la pandémie du COVID-19.