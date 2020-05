Apple a demandé à LG Display de fournir de toute urgence des écrans LCD pour iPad suite à une forte augmentation des commandes en Asie.

Selon Business Korea, la pandémie du COVID-19 et le confinement qui en résulte ont conduit à une demande accrue de tablettes, PC et moniteurs d’ordinateurs portables, assez pour limiter la disponibilité des écrans LCD. Pour cette raison, Apple aurait demandé une intervention urgente de LG Display pour la production d’écrans LCD qui serviront à assembler les iPad de plus en plus demandés dans le monde et, surtout, en Asie.

LG devrait augmenter sa production dès juin, maximisant ainsi la force de production de ses usines. La pénurie d’iPad en Asie est principalement due au fait que de nombreuses écoles ont acheté des tablettes Apple pour aider les élèves à prendre des cours à domicile.

La demande d’Apple est inhabituelle, car les fournisseurs reçoivent généralement un préavis d’au moins trois mois pour pouvoir préparer et récupérer les matières premières. LG Display devra faire un effort considérable pour satisfaire Apple, afin de ne pas perdre les commandes qu’Apple pourrait transférer à d’autres sociétés telles que BOE ou Sharp.