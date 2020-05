Apple a programmé son prochain Apple Watch Activity Challenge pour le 5 juin à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.

Ce nouveau défi encourage les utilisateurs d’Apple Watch à remplir leur bague en se tenant debout et en se déplaçant pendant au moins 1 minute pendant 12 heures le 5 juin.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, Apple n’a pas organisé son habituel Earth Day Activity Challenge qui s’est tenu le mois dernier, probablement pour encourager les gens à rester à la maison pendant le confinement. C’est pourquoi la société a décidé d’organiser le tout premier défi dédié à la Journée mondiale de l’environnement.

« Défendez la planète lors de la Journée mondiale de l’environnement. Fermez l’anneau du stand le 5 juin et gagnez ce prix en vous levant et en bougeant pendant au moins une minute pendant 12 heures ce jour-là. »

Les défis d’activité permettent aux utilisateurs d’Apple Watch de collecter des trophées virtuels disponibles via l’onglet Résultats de l’application Activités sur iOS. Des autocollants spéciaux sont également distribués et peuvent être utilisés avec Messages et FaceTime.