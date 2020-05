La société taïwanaise est sur le point de lancer un nouveau modèle d’écouteurs, très similaire aux AirPods d’Apple, les HTC U Ear. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là car ces écouteurs pourraient offrir deux fonctionnalités qui manquent sur le modèle Cupertino.

Pendant des années, les utilisateurs d’Apple ont voulu et demandé une version noire des AirPods, et même dans différentes couleurs. Mais à ce jour, Apple a toujours fabriqué des modèles blancs, contrairement aux écouteurs et casques Beats. C’est pourquoi plusieurs entreprises sont nées pour proposer aux clients la personnalisation des AirPods.

Pour sa part, HTC semble prêt à lancer des écouteurs de couleur noire, histoire d’attirer tous les utilisateurs qui recherchent désespérément cette couleur.

Ces informations nous proviennent des documents de la FCC et de la TNCC (Taiwanese National Communication Commission) qui certifient le produit avant sa mise en vente.

La conception semblerait vraiment similaire à celle des AirPods, modèle standard et non Pro, bien que la longueur des écouteurs semble être un peu plus grande sur le modèle HTC. Une autre différence réside dans la charge : les HTC U Ear supporteraient la charge via le connecteur USB-C mais n’intégrera pas la charge sans fil.

Pour le moment nous ne savons pas quand le lancement de ces écouteurs aura lieu mais nous y reviendrons en temps voulu.