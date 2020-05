Apple a publié une mise à jour importante pour Logic Pro X, avec une version professionnelle de Live Loops, un workflow d’échantillonnage entièrement repensé et de nouveaux outils de création de beatmaking.

Logic Pro X 10.5 est l’un des meilleurs logiciels pour tous les musiciens, y compris les producteurs de musique électronique, grâce à cette version qui représente la mise à jour la plus importante depuis le lancement de Logic Pro X, avec des outils adaptés à ceux qui font leurs premiers pas dans Logic, à la fois pour les professionnels qui s’appuient sur ce logiciel pour créer des albums de grands artistes.

Avec Live Loops sur Mac, les utilisateurs de Logic peuvent désormais créer de la musique de manière innovante, de forme libre et non linéaire. Les boucles, les échantillons et les enregistrements peuvent être organisés dans une nouvelle grille musicale, où les artistes peuvent s’exprimer avec des performances spontanées et capturer différentes idées d’arrangements dans la chronologie. Les pistes peuvent ainsi être affinées grâce aux différentes fonctions professionnelles dédiées à la production.

Remix FX optimise les boucles en direct avec une collection d’effets électroniques tels que bitcrusher, filtre, gater et répéteur, à appliquer en temps réel à des pistes individuelles ou à l’ensemble du mix. Les deux fonctions sont encore plus puissantes lorsqu’elles sont utilisées en combinaison avec l’application gratuite Logic Remote, qui permet aux utilisateurs de coupler leur iPhone ou iPad avec le Mac pour un contrôle multi-touch sur Live Loops et Remix FX.

Sampler est la nouvelle génération du plug-in standard EXS24, avec un nouveau design et encore plus de contrôles pour la modulation du son et une compatibilité totale avec les versions précédentes. Avec Sampler, les utilisateurs peuvent créer et assembler des outils multi-échantillons, en utilisant des workflows par glisser-déposer qui automatisent des tâches de production plus complexes.

Quick Sampler est une solution rapide et intuitive pour transformer chaque son en un instrument de musique. Les musiciens peuvent choisir un son parmi Logic, Finder ou Voice Memos, ou en enregistrer un directement dans Quick Sampler. En quelques clics, l’échantillon importé peut être coupé, mis en boucle et joué sur un contrôleur de clavier, et les artistes peuvent accéder aux commandes de modulation du son.

Logic Pro X 10.5 propose également une collection de nouveaux outils créatifs conçus pour rendre la création de rythmes originaux plus rapide et plus fluide, un aspect fondamental de la production de musique électronique et hip hop.

Par exemple, Step Sequencer est un nouvel éditeur de logique conçu pour programmer facilement des composants de percussion, de basse et mélodiques en utilisant une interface inspirée des workflows des boîtes à rythmes classiques. Le séquenceur pas à pas offre un contrôle total sur la vélocité, la répétition, le gate, le saut, la direction de lecture et la randomisation.

Drum Synth propose une large collection de sons pour grosse caisse, caisse claire, tom et percussions entièrement générés par logiciel. Chaque son est associé à des commandes dédiées à la modulation du son, qui aident les musiciens à perfectionner leurs parties préférées. Les sons de synthé de batterie peuvent être utilisés sur n’importe quel pad dans Drum Machine Designer, où vous pouvez également les mélanger avec des échantillons pour obtenir des options de conception sonore créatives.

Drum Machine Designer, l’outil qui vous permet de créer des kits de batterie électroniques dans Logic, a été optimisé pour s’intégrer aux nouveaux workflows d’échantillonnage et de programmation des rythmes. Chaque pad de batterie prend en charge les nouveaux plug-ins Quick Sampler et Drum Synth, ce qui facilite plus que jamais l’édition et la modulation des sons individuels d’un kit de batterie. Une fois créés, vous pouvez jouer les kits en temps réel ou les programmer avec le séquenceur pas à pas.

La mise à jour de Logic Remote pour iOS vous permet d’activer le son dans Live Loops, de parcourir et d’ajouter des boucles et d’appliquer Remix FX à une session.

Logic Pro X 10.5 est disponible en tant que mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs actuels et est disponible sur le Mac App Store au prix de 229,99 € pour les nouveaux clients.