Malgré la situation liée à la pandémie du COVID-19, les ventes d’Apple Watch ont augmenté au cours des trois premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019.

Comme le rapporte Strategy Analytics, les expéditions de montres connectées ont augmenté de 20% en glissement annuel au premier trimestre de l’année, atteignant 13,7 millions d’unités contre 11,4 millions d’appareils vendus en 2019. L’Apple Watch reste en première place avec une part de 55%, suivie par Samsung et Garmin.

Au premier trimestre 2020, 7,6 millions d’unités Apple Watch‌ ont été livrées, soit une augmentation de 23% par rapport aux 6,2 millions livrées au même trimestre en 2019. La part de marché d’Apple est passée de 54% à 55%.

Samsung a expédié 1,9 million de smartwatches, contre 1,7 million l’année dernière. Toutefois, sa part de marché est passée de 15% à 14%, en raison de la forte concurrence de Garmin et d’autres fabricants. Garmin, positionné en troisième position, a expédié 1,1 million d’unités contre 800 000 il y a un an. Il s’agit d’une augmentation de 38% sur un an.

Strategy Analytics prévoit un ralentissement de la croissance au deuxième trimestre 2020. Une reprise devrait avoir lieu au second semestre, lorsque les magasins rouvriront. Et bien sûr, si les consommateurs achètent une montre connectée pour surveiller leur santé.