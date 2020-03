Humane, une entreprise dont on sait très peu de choses, augmente la liste des anciens dirigeants et employés d’Apple qui font partie de l’équipe avec l’embauche de Rubén Caballero.

Caballero a travaillé pendant 15 ans chez Apple et a maintenant été embauché par Humane. La particularité est que ce n’est qu’une des nombreuses embauches d’anciens dirigeants ou d’anciens employés d’Apple par l’entreprise.

Rubén Caballero était l’un des membres les plus importants de l’équipe de développement iPhone et a récemment été vice-président de l’ingénierie chez Apple. Chez Humane, Caballero sera un consultant technique, comme annoncé par les co-fondateurs et anciens dirigeants d’Apple, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri :

« La croyance de Rubén dans la mission d’Humane de poursuivre le développement des technologies de l’information, son alignement avec nos valeurs de confiance, de vérité et de joie et sa passion pour notre vision du produit est ce qui nous a incités à travailler à nouveau ensemble. Lorsqu’il s’agit de développer de nouveaux types de technologies qui aident les gens à travers la connectivité, à grande échelle, aussi efficacement que possible, l’ensemble de compétences et d’expérience de Rubén est inégalé. Nous sommes ravis de l’avoir à bord alors que nous construisons la prochaine étape entre les humains et l’informatique. »

Chaudhri travaille depuis plus de vingt ans dans l’équipe de conception d’Apple, tandis que Bongiorno a passé près d’une décennie à gérer des logiciels pour iPhone, iPad et Mac.

Parmi les autres anciens employés d’Apple embauchés par Humane fin 2019 et début 2020, il y a :

Sara Glick, responsable de l’ingénierie électronique, qui a passé plusieurs mois en tant que stagiaire pour le développement de matériel iPod.

L’ingénieur logiciel Adam Binsz, qui a passé plus de deux ans en tant qu’ingénieur chez Apple.

Lilynaz Hashemi, ingénieur logiciel senior, qui a passé plus de quatre ans en tant qu’ingénieur informatique chez Apple.

L’ancien concepteur de produits et responsable du développement de l’iPhone 7, Miguel Christophy, qui travaille maintenant comme chef de l’ingénierie de conception chez Humane.

L’ingénieur Brian Huppi, qui a travaillé comme ingénieur matériel pour les systèmes de détection chez Apple.

Andie Adragna, qui a travaillé comme assistant administratif exécutif d’Apple.

La créatrice Britt Nelso, qui a travaillé sur la conception de l’interface utilisateur d’Apple.

Guillaume Golsong, responsable marketing et stratégie, qui a travaillé en tant que responsable marketing produit iOS pour les appareils photo, les photos et le contenu multimédia.

Monique Relova, directrice de la technologie des caméras, qui a précédemment travaillé sur du matériel et des logiciels pour les caméras iPhone et iPad.

Pour le moment, la mission de Humane n’est pas encore claire, ni sur quel matériel ou logiciel elle travaille. Ce qui frappe, c’est le grand nombre d’anciens employés d’Apple embauchés en quelques mois.

Le seul indice est ce message des co-fondateurs : « Bien avant de savoir ce que ferait notre entreprise, nous savions comment elle s’appellerait : Humaine. » Et encore : « Nous avons passé 2019 tête baissée, sans parler de nos plans. Nous entrons dans une nouvelle décennie avec une équipe incroyable et 2020 est l’année où vous entendrez parler de nous en tant qu’entreprise, collectif de personnes, changement de culture. »