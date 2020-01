Pour Jimmy Iovine, ancien dirigeant d’Apple Music, les services de musique en streaming sont toujours confrontés aux mêmes problèmes : le manque de différenciation.

Dans une interview avec le New York Times, le producteur de disques et co-créateur d’Apple Music a déclaré que tous les services de musique en streaming sont confrontés aux mêmes difficultés. En outre, Jimmy Iovine a également partagé ce qu’il a appris de Steve Jobs, Apple et Napster.

« Tout cela est une réponse à Napster. J’ai vu à quel point cette technologie était puissante et j’ai réalisé que nous devions changer de vitesse. Les maisons de disques n’auraient pas existé aujourd’hui sans technologie. La raison pour laquelle je suis entré dans le monde de la musique devait être associée à des choses intéressantes. Et j’ai réalisé que l’industrie du disque à l’époque, la façon dont il a répondu à Napster, n’était pas belle. »

Iovine dit qu’il y a 20 ans, l’industrie du disque était sur le point de sombrer en intentant des poursuites pour protéger ses intérêts :

« Alors j’ai dit: “Hé, il faut faire quelque chose.” Et j’ai rencontré beaucoup de gens issus de la technologie. J’ai rencontré Steve Jobs et Eddy Cue d’Apple et lui ai proposé certaines choses, telles que l’intégration de certaines fonctions technologiques dans ma maison de disques. »

Iovine voulait également travailler sur la meilleure façon d’écouter sa musique :

« J’ai beaucoup appris de Dr Dre, qui s’inquiétait de l’existence de tant d’écouteurs « bon marché et inefficaces ». Il fallait faire quelque chose de mieux pour assurer une meilleure expérience d’écoute pour les utilisateurs.

Lorsque j’ai décidé de créer Beats pour offrir une meilleure expérience d’écoute, j’ai appris d’Apple à quel point il est complexe de travailler sur du matériel. Steve Jobs avait l’habitude de s’asseoir avec moi dans ce restaurant grec pour me conseiller sur ce que je devais faire pour atteindre cet objectif. Il m’a dit “Voici comment organiser la distribution, voici comment gérer la production”, et il a tout dessiné sur cette feuille avec un Sharpie. C’était fou. »

Pourtant, le co-fondateur d’Apple Music dit que sa transition d’un producteur de disques à co-fondation de Beats, puis en rejoignant Apple n’était pas un saut du navire de la musique à celui de la technologie :

« La technologie et la musique font partie de la même chose. Malheureusement, ce sont deux choses qui ne parlent pas la même langue. Ceux qui créent du contenu ne savent pas quelle technologie vous construisez, et les ingénieurs se concentrent souvent uniquement sur des problèmes individuels et n’ont pas de vue d’ensemble. L’activité du streaming a un problème à l’horizon qui doit être résolu dès que possible.

Les marges bénéficiaires sont trop faibles et les services musicaux doivent essayer de se différencier. Aujourd’hui, tous les services de musique en streaming sont identiques et offrent le même contenu. Cela ne se produit pas dans le domaine vidéo, où Netflix, Apple TV+ ou Disney+ proposent tous des contenus originaux et exclusifs non présents sur d’autres plateformes. Les services de musique, cependant, sont tous les mêmes et c’est un problème. »

De plus, Iovine dit que les maisons de disques n’ont plus de relation directe avec les consommateurs, mais en même temps la situation actuelle est idéale pour les musiciens et les artistes :

« Les artistes d’aujourd’hui ont quelque chose qu’ils n’ont jamais eu auparavant : une communication massive et directe avec leur public, depuis leur domicile, leur lit, leur voiture. Partout. C’est pourquoi tout le monde les veut. Spotify les veut, Apple Music les veut, Pepsi les veut. »

Pour Iovine, les vrais gagnants de cette situation sont les musiciens et les artistes : « Ce n’est pas leur problème de comprendre comment les sociétés de streaming ou les maisons de disques pourront gagner plus d’argent. Ce sont les entreprises qui doivent comprendre comment rendre un artiste plus précieux. »