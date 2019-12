La FCC a confirmé que les smartphones d’Apple et de Samsung n’avaient pas enfreint les règles de l’institution sur les niveaux maximum d’exposition aux radiofréquences.

Dans une déclaration partagée par Bloomberg, la FCC cherche à mettre fin à la controverse née après un article dans le Chicago Tribune, qui a ensuite incité plusieurs associations à poursuivre Apple et Samsung. L’article indiquait que l’iPhone et plusieurs smartphones Samsung dépassaient les limites fédérales d’émission de rayonnement. Pour effectuer les tests, les iPhone ont été rapprochés d’un liquide transparent spécialement conçu pour simuler les tissus humains. Pendant ce temps, plusieurs sondes ont mesuré le rayonnement radiofréquence absorbé par le liquide. Plusieurs modèles ont dépassé les limites de sécurité fixées par les tests, mais le pire était l’iPhone 7. L’exposition au rayonnement radiofréquence était deux fois plus élevée que la limite légale fixée par la réglementation fédérale et rapportée par Apple. Des résultats similaires ont également été mis en évidence sur iPhone 8 et iPhone X.

Apple a immédiatement contesté les résultats du Chicago Tribune, déclarant que le laboratoire avait mal testé les iPhone et que la FCC avait autorisé la vente de ces appareils.

Et c’est la FCC qui confirme ce qu’Apple a dit, après avoir effectué d’autres tests sur les smartphones Apple et Samsung.

La société a testé les ‌iPhone‌ 7, ‌iPhone‌ X et iPhone XS en utilisant les deux modèles achetés sur le marché libre et ceux fournis par Apple. Aucun test de la FCC n’a montré les résultats du Chicago Tribune.

Tous les téléphones portables testés par le laboratoire de la FCC ont produit des valeurs SAR moyennes maximales de 1g, inférieures à la limite de 1,6 W/kg spécifiée dans les règles de la FCC. Par conséquent, tous les appareils testés sont conformes à la moyenne des autres smartphones et aux limites de rayonnement : « Les tests n’ont pas produit de preuve de violation des règles de la FCC relatives aux niveaux maximum d’exposition aux RF. »

Les résultats complets des tests sont rapportés dans le document publié aujourd’hui par la FCC.

Cela signifie que même des plaintes contre Apple et Samsung pour violation présumée des règles de la FCC seront bientôt déposées.