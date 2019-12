Snapchat fait passer ses filtres et ses fonctionnalités de suivi des visages au niveau supérieur. Snapchat lancera une nouvelle fonctionnalité “Cameo” le 18 décembre, qui permettra aux utilisateurs de remplacer les visages des vidéos par les leurs.

La fonctionnalité Cameo de Snapchat est décrite comme un “moyen simplifié de plonger dans les GIF”, basé sur la fonction Bitmoji de Snapchat.

Pour utiliser Snapchat Cameo, vous devrez d’abord prendre un selfie dans l’application Snapchat, qui servira de base à notre personnage dans la vidéo. Ainsi, vous pourrez choisir l’un des 150 clips vidéo en boucles créés par Snapchat. Ces clips “peuvent vous montrer avec de l’argent, en dansant comme des fous, en vous endormant et bien plus encore”.

Une fois que vous avez choisi la vidéo, Snapchat “étirera et bougera votre selfie” pour créer différentes réactions faciales pour les têtes des acteurs dans le clip. Fondamentalement, votre visage est pris et mis dans une vidéo avec différentes sections et expressions.

Snapchat Cameo est le dernier progrès des fonctionnalités de reconnaissance faciale et de suivi du visage de Snapchat. La société espère utiliser ces fonctionnalités, ainsi que sa plate-forme de réalité augmentée, comme un moyen de se démarquer d’Instagram, Facebook et WhatsApp.

La fonctionnalité Cameo de Snapchat sera mise en œuvre à l’échelle mondiale sur iOS et Android le 18 décembre.