Logitech a annoncé la prise en charge de HomeKit Secure Video pour sa caméra de sécurité Circle 2 filaire. C’est l’une des meilleures sur le marché à ce jour. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent accéder à leurs archives iCloud pour enregistrer et sauvegarder les activités des caméras.

Logitech avait déjà annoncé cette nouvelle en juin, immédiatement après la présentation de HomeKit Secure Video à la WWDC. La nouveauté est désormais disponible sur les modèles Circle 2 via la mise à niveau du micrologiciel. Elle peut être exécutée directement à partir de l’application Logitech Circle.

Contrôlez vos caméras Logitech depuis l’iPhone

Une fois la mise à jour effectuée, allez simplement dans les paramètres, sélectionnez Intégrations Smart Home et activez HomeKit. À partir de là, vous verrez la liste des caméras de l’application prenant en charge HomeKit. Appuyez sur Convertir pour activer la prise en charge de HomeKit Secure Video. À partir de là, les vidéos enregistrées par la caméra seront stockées sur iCloud. Et ce avec tous les avantages, y compris en termes de sécurité et de confidentialité.

« Avec HomeKit Secure Video, l’activité détectée par les caméras prises en charge est analysée en privé par le concentrateur principal à l’aide des informations du périphérique afin de déterminer si des personnes, des animaux domestiques ou des voitures sont présents. Lorsqu’une activité importante est détectée, vous et les personnes avec lesquelles vous partagez votre application Home recevrez une notification vous permettant d’afficher le clip directement à partir de l’écran de verrouillage ».

La vidéo enregistrée peut être visionnée pendant dix jours via l’application Home. HomeKit Secure Video nécessite un plan de stockage iCloud de 200 Go ou 2 To. Notez que les données enregistrées n’interfèrent pas avec l’espace disponible.

Si vous ne voyez toujours pas cette option dans l’application Logi Circle, la mise à jour est en cours de déploiement.

