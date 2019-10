EaseUS MobiSaver est un logiciel bien connu des utilisateurs iOS puisqu’il permet de sauvegarder et récupérer les données iOS en quelques clics. Et il s’avère très utile quand il s’agit de retrouver des données supprimées.

EaseUS MobiSaver 7.6

Qui n’a jamais perdu de contacts, photos, vidéos, messages, et j’en passe ! Grâce à MobiSaver, vous n’aurez plus à vivre ces moments de désespoir. Le logiciel est en effet en mesure d’analyser votre iPhone, iPad et iPod touch en quelques secondes. Ensuite, vous avez la possibilité de lui demander de restaurer vos données effacées, et ce , sans aucune connaissance en informatique. Il suffit de suivre la procédure indiquée par MobiSaver. Quelques clics suffisent pour arriver à vos fins.

Dans le détail, le logiciel peut récupérer vos données perdues à partir d’une sauvegarde iTunes, de l’appareil lui-même ou encore depuis votre compte iCloud. Notez que cela fonctionne avec des photos, vidéos, contacts, messages, historique des appels, notes, conversations WhatsApp, mémos vocaux et autres fichiers supprimés.

Et personne n’est à l’abri. En effet, la perte de données peut arriver à tout le monde, pour différentes raisons. Que ce soit suite à une suppression accidentelle, à la perte de votre mot de passe, un problème matériel, un virus ou encore à cause du Jailbreak, EaseUS MobiSaver saura vous venir en aide.

