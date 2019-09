Apple a toujours aimé l’art de la musique et ses publicités ont souvent stimulé de nombreux nouveaux artistes. Vous pouvez désormais écouter la plupart de ces titres dans une liste de lecture spéciale sur Apple Music.

Mardi, Apple a mis à jour sa playlist utilisée par la société dans des publicités, en ajoutant des pistes issues des nouvelles publicités pour les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. La playlist est disponible sur Apple Music et se compose actuellement d’environ 99 pistes avec un temps d’écoute total de près de six heures.

La dernière mise à jour de la liste ajoute des chansons telles que “Flirting with Jane” de Les Gordon, qui est utilisée dans la nouvelle annonce “Wonderful Tools”.

“Heard in Apple Ads” n’inclut pas toute la musique utilisée par Apple. La liste et le nombre de pistes varient également en fonction de la région et ne contiennent que la musique disponible dans l’abonnement Apple Music.

Ainsi, la version américaine contient actuellement 98 pistes, tandis que celle du Royaume-Uni en compte 99. La différence est que, dans la liste de lecture britannique, il y a la chanson “Ain’t I” de Lizzo, utilisée dans les publicités HomePod d’Apple. . En France, elle est disponible sous le nom “Entendu dans les pubs Apple” et contient 98 pistes.

Si vous avez un abonnement Apple Music, vous pouvez l’écouter en entier. Sinon, vous pouvez l’afficher et écouter la prévisualisation en ligne à l’aide du nouveau site Apple Music.

Le titre le plus ancien de la liste est “New Soul” de Yael Naim, qui a été utilisé pour la pub du MacBook Air en 2008.