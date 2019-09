La vice-présidente et directrice générale des opérations en Chine d’Apple, Isabel Ge Mahe, a rejoint le conseil d’administration de Starbucks.

La société a déclaré que l’arrivée de Ge Mahe et de deux autres conseillers « élargirait le conseil d’administration de Starbucks à un leadership de classe mondiale fondé sur les valeurs tout en continuant de bâtir une société durable ».

Ge Mahe a officiellement rejoint le conseil hier et le président et chef de la direction de Starbucks, Kevin Johnson, a fait une déclaration sur les nouveaux membres du conseil, soulignant leur expérience dans la « vente au détail aux clients à grande échelle ».

Isabel Ge Mahe travaillait chez Apple depuis plus d’une décennie, après avoir été vice-présidente des technologies sans fil, avant d’occuper son poste actuel de vice-présidente et directrice générale d’Apple pour les opérations en Chine. Avant de rejoindre Apple, Isabel occupait le poste de vice-président de l’ingénierie logicielle sans fil chez Palm et occupait des postes techniques et de direction clés dans d’autres sociétés.