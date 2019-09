La keynote est maintenant terminée, il est temps de parler des nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

On va commencé par la date de précommande prévue ce vendredi 13 septembre, dès 09h01. Quant au lancement, Apple annonce une sortie officielle en boutique et en ligne à compter du 20 septembre. Il s’agit de la même date pour la livraison si vous précommandé le 13 septembre. Tout dépendra aussi des stocks.

Au niveau des tarifs, l’iPhone 11 LCD commence à 809€ en 64Go, l’iPhone 11 Pro 5,8″ à 1 159€, et 1 259€ pour le 11 Pro Max de 6,5″. Bien entendu, les prix augmentent en fonction du stockage sélectionné.

En termes de coloris, l’iPhone 11 est proposé en mauve, vert, blanc, noir, jaune et rouge. L’iPhone 11 Pro et Pro Max est disponible en gris sidéral, vert nuit, argent et or.

Précisons au passage que l’iPhone 8 devient le modèle d’entrée de gamme (539€), à la place de l’iPhone 7. Ce dernier a été retiré du catalogue ce soir. Et l’iPhone XR est maintenant proposé à seulement 709€.