Philips lance de nouveaux produits de la gamme Hue

Philips a présenté aujourd’hui de nouveaux produits de la gamme Hue, avec plusieurs accessoires intelligents compatibles avec l’iPhone et HomeKit.

Le Smart Plug, disponible au prix de 39,99 €, est une prise conçue pour transformer les lampes incompatibles avec le système Hue en lampes intelligentes pouvant être contrôlées via l’application Philips Hue et HomeKit. Vous pouvez connecter n’importe quelle lampe de table ou de sol à la prise Smart pour l’ajouter à la configuration de Philips Hue. La Smart Plug peut être activée ou désactivée à l’aide de l’application Hue ou HomeKit.

Un nouveau commutateur intelligent Philips Hue, au prix de 19,99 €, offre une option de contrôle pour les lampes Philips Hue. Vous pouvez affecter ou désactiver les ampoules ou bien réduire et augmenter l’intensité de la lumière directement à partir du contrôleur physique. Combiné au Philips Hue Bridge, le commutateur peut être configuré pour effectuer des opérations telles que la programmation de l’intensité de la lumière en fonction de l’heure du jour.

Par exemple, le matin, la pression de l’interrupteur intelligent allumera les lumières de manière froide, tandis que si vous appuyez sur l’interrupteur le soir, l’éclairage sera plus chaud et plus doux. Le Smart Button est équipé d’un support magnétique et d’un mini-support adhésif afin que vous puissiez le positionner où vous le souhaitez, rapidement et facilement.

Une nouvelle version Bluetooth de la lampe portable Hue Go sera bientôt disponible sur le marché. Elle peut être utilisée indépendamment avec l’application Hue Bluetooth ou être ajoutée à toute configuration standard de Philips Hue.

Les versions Bluetooth des ampoules GU10 White and Color Ambiance et White Ambiance seront également commercialisées et pourront désormais être utilisées sans pont. Les nouvelles ampoules ont un flux lumineux plus élevé, un nouveau design et des couleurs plus vives. Le nouveau produit présenté aujourd’hui est une ampoule à bougie Philips Hue White E12.

Toutes ces nouveautés seront disponibles entre la fin septembre et début octobre.