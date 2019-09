PrimateLabs a publié le nouveau Geekbench 5, la nouvelle version du célèbre outil de référence disponible pour différentes plates-formes.

La dernière version introduit de nouveaux tests exploitant des technologies telles que l’apprentissage automatique, la réalité augmentée, la prise en charge des API Vulkan de nouvelle génération et un changement important concernant les valeurs de mesure. Ces nouveaux tests permettront de mesurer les performances du CPU grâce à des jeux de données plus volumineux. Cela générera par conséquent des charges de travail plus importantes afin de fournir des résultats plus précis sur le potentiel réel d’un périphérique.

Nouveautés également pour les partitions qui, dans cette nouvelle version, ont été considérablement réduites, tant pour le test monocœur que pour le test multicœur. Nous ne pourrons plus utiliser les références des tests de performances antérieurs pour comparer deux appareils.

Si vous souhaitez découvrir toute l’actualité de Geekbench 5, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l’App Store.