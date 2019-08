À partir d’aujourd’hui, Amazon offre, dans la section Showroom, aux clients une nouvelle expérience consacrée à l’achat de meubles en ligne.

Amazon Showroom est un salon virtuel où les clients peuvent personnaliser la couleur des murs et des revêtements de sol en fonction de leurs préférences, en plaçant des objets et des meubles en fonction de leurs goûts. Les clients peuvent choisir parmi différents types de produits : lampes, fauteuils et canapés, peintures murales artistiques, tapis et tables de styles différents. Vous pouvez ensuite partager votre projet avec votre famille et vos amis ou l’enregistrer en tant que brouillon. Amazon Showroom est disponible pour tous les clients sur Amazon.fr/showroom.

Pour modifier le décor, il suffit de cliquer sur les murs et les sols pour personnaliser la couleur selon vos préférences. En cliquant sur un article dans la salle d’exposition, les clients disposent de trois options : afficher les détails du produit, le remplacer ou afficher une liste de tous les articles situés dans le salon. Les éléments affichés peuvent être ajoutés au panier un à la fois ou en groupe.

Une innovation petite mais importante qui améliore l’expérience client.