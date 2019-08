Apple est l’une des 180 entreprises ayant signée une déclaration de la Business Roundtable selon laquelle les entreprises doivent se concentrer sur des activités équitables, éthiques et responsables plutôt que sur le seul retour des actionnaires.

Tim Cook est l’un des 180 PDG à avoir signé cette déclaration, aux côtés de Michael Dell, Jeff Bezos et de nombreux autres. Avec cette déclaration, les entreprises veulent soutenir l’engagement de la Business Roundtable, une organisation qui, depuis les années 1970, promeut des pratiques commerciales équitables et des philosophies commerciales responsables et éthiques. En particulier, l’organisation déclare que les PDG devraient cesser de considérer les profits comme le seul indicateur de succès.

« Les entreprises jouent un rôle vital dans l’économie en créant des emplois, en promouvant l’innovation et en fournissant des biens et services essentiels », indique le document. « Si les entreprises ne reconnaissent pas que le succès de notre système repose sur une croissance inclusive à long terme, bon nombre d’entre elles vont poser des questions légitimes sur le rôle des grands employeurs dans notre société. »

Le document mis à jour indique que les entreprises devraient moins regarder uniquement les bénéfices, mais plus avec la façon dont elles traitent leurs employés, leurs fournisseurs et les communautés dans lesquelles elles ont un bureau.