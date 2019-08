Un développeur d’applications pour les anciens Macs poursuit Apple en justice, affirmant qu’un grand nombre de dispositifs et d’applications de la société Cupertino enfreignent les brevets liés à la technologie de vérification orthographique.

Le demandeur est Sentius Corporation, maintenant Sentius International, qui prétend avoir développé Newton et qui a également créé le “Sentius Electronic Book Player” pour Mac, qui aurait été intégré par Apple à tous ses ordinateurs livrés au Japon entre 1996 et 1998. Sentius a également produit une série de livres “RichLink enabled” appelée “Epistola”, qui a été promue par Apple au moyen d’une brochure incluse dans sa série Performa.

L’affaire porte sur les brevets américains n. RE43.633 et 7.672.985, qui documentent ensemble les points saillants de l’orthographe “red squiggly”, système de dictionnaire orthographique et associé. La plupart des produits contrefaits mentionnés sont des modèles classiques, y compris des anciens iPhone, tels que l’iPhone 5 et l’iPad, qui remontent au modèle de troisième génération. Les Mac listés datent de 2012.

Sentius mentionne également des applications spécifiques, notamment Mail, Messages, Notes, TextEdit et Safari. Mentionnez également les versions 5 à 7 de Pages et 6 à 8 de Keynote, en plus de leurs équivalents iCloud.

« La défenderesse était au courant de la violation de brevet 633 au moins à partir du 21 juillet 2015 », a déclaré un tribunal, notant que Sentius avait envoyé une lettre expliquant qu’Apple utilisait son moteur de vérification orthographique. Apple aurait également connaissance de la violation du brevet 985 depuis juin 2018, date à laquelle une deuxième lettre a été envoyée.

Les avocats de Sentius exigent un procès devant jury, une injonction contre la contrefaçon de brevet et une indemnisation incluant les intérêts avant et après le procès.