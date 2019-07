Au fil des mois, Apple a considérablement intensifié ses efforts en matière de santé, mais la CNBC annonce que le géant de Cupertino a perdu plusieurs membres de son équipe Apple Health. La compagnie d’assurance en maladie Anthem serait passée par là.

En effet, Anthem a recruté une demi-douzaine d’employés actuels ou d’anciens employés d’Apple ces derniers mois. Parmi eux, on compte d’anciens employés d’Apple, ainsi que de nouveaux employés chez Apple Health et bien plus :

« Au cours des derniers mois, Anthem a embauché Warris Bokhari, ainsi que Toni Trujillo Vian (un vétéran d’Apple de 24 ans) d’Apple Health et le chercheur principal en apprentissage automatique Stefanos Giampanis, selon LinkedIn et deux personnes proches du dossier.

L’assureur en maladie a également fait appel à Ted Goldstein, ancien vice-président d’Apple de 2002 à 2007, pour diriger ses efforts en matière d’IA et de données sur la santé, il y a environ six mois, et des personnalités de rang inférieur comme Berick Bacani, ancien spécialiste Concepteur UX dans l’équipe numérique. »

En plus de ses embauches chez Apple, Anthem a également embauché Udi Manber, un ancien dirigeant de Google qui occupe actuellement le poste de conseiller technique chez Anthem.

Anthem cherche à moderniser ses offres aux consommateurs et à les rendre plus faciles à utiliser. Si La société a pris le temps pour rendre ses produits plus conviviaux, elle redouble désormais ses efforts face à la nouvelle concurrence de sociétés comme Apple.